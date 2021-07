Bordeaux La Manufacture CDCN Bordeaux, Gironde HABITER LE SEUIL – One breath // Marine Chesnais La Manufacture CDCN Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

[ DANSE ] – Habiter le seuil – One breath // Marine Chesnais ————————————————————– ### ven. 26 novembre 20h ### 50 min – tout public à partir de 10 ans Férue d’aventures marines, au croisement de la conscience de soi et du rapport au vivant, la chorégraphe Marine Chesnais base son travail sur la respiration, l’énergie, la fluidité. Dans sa nouvelle création, Habiter le seuil, elle nous convie à une odyssée collective et immersive dans le grand bleu, et nous plonge aux origines aquatiques de l’Homme, dans un duo sous-marin où la danse ondule, réunit, inspire. Une pièce à couper le souffle ! — • Dans le cadre de la Plateforme-Danse Océan Indien, en partenariat avec Lalanbik, centre de ressources pour le développement chorégraphique de l’Océan Indien • Une coproduction La Manufacture CDCN — + d’infos ici > [HABITER LE SEUIL](https://www.lamanufacture-cdcn.org/spectacles/habiter-le-seuil-one-breath-marine-chesnais-26-nov-2021-2/)

