Louisfert Demeure de René Guy Cadou Loire-Atlantique, Louisfert Habiter la Demeure – Solenn LARNICOL Demeure de René Guy Cadou Louisfert Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Louisfert

Habiter la Demeure – Solenn LARNICOL Demeure de René Guy Cadou, 18 septembre 2021, Louisfert. Habiter la Demeure – Solenn LARNICOL

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Demeure de René Guy Cadou

Solenn LARNICOL travaille pour l’édition jeunesse et la presse. Elle travaille essentiellement à l’aquarelle, mêlant dans ses images poésie et quotidien, végétaux, animaux. Après avoir découvert la céramique lors d’un stage, elle crée des objets tout droits sortis de son univers. Les illustrations du livre “l’enfant précoce” seront à découvrir dans la maison de René Guy Cadou, auteur du texte, parmi des céramiques,

Entrée libre

Exposition Solenn LARNICOL Demeure de René Guy Cadou 3 rue René Guy Cadou – LOUISFERT Louisfert Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Louisfert Autres Lieu Demeure de René Guy Cadou Adresse 3 rue René Guy Cadou - LOUISFERT Ville Louisfert lieuville Demeure de René Guy Cadou Louisfert