Habiter en écriture 2021-07-10 14:30:00 – 2021-07-10 20:00:00 Maison Jules-Roy Clos du Couvent

Vézelay Yonne Vézelay EUR Table ronde d’anciens écrivains résidents à la Maison Jules-Roy, sur la question des résidences d’écriture et leurs expériences de résidence à Vézelay. +33 3 86 72 74 09 Table ronde d’anciens écrivains résidents à la Maison Jules-Roy, sur la question des résidences d’écriture et leurs expériences de résidence à Vézelay. dernière mise à jour : 2021-06-24 par

Maison Jules-Roy Clos du Couvent Vézelay