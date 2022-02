“Habiter en Aquitaine durant l’Antiquité” Musée gallo-romain Claracq Catégories d’évènement: Claracq

Musée gallo-romain, le samedi 14 mai

Cette exposition est le résultat d’un projet de recherche pluridisciplinaire consacré à l’habitat en Aquitaine, de la Tène finale à l’Antiquité tardive. Remontez le temps, en ponctuant votre voyage d’étapes dans des habitats emblématiques de notre Aquitaine urbaine ou rurale, qui vont du campement au palace cinq étoiles !

Exposition temporaire dirigée portée par Catherine Petit-Aupert (Institut Ausonius – Université Bordeaux Montaigne)

