Claracq Claracq Claracq, Pyrénées-Atlantiques Habiter en Aquitaine durant l’Antiquité Claracq Claracq Catégories d’évènement: Claracq

Pyrénées-Atlantiques

Habiter en Aquitaine durant l’Antiquité Claracq, 17 janvier 2022, Claracq. Habiter en Aquitaine durant l’Antiquité Route du Château Musée gallo-romain Claracq

2022-01-17 – 2022-08-21 Route du Château Musée gallo-romain

Claracq Pyrénées-Atlantiques Claracq 2 2 EUR Exposition itinérante « Habiter en Aquitaine dans l’Antiquité » portée par l’Institut Ausonius (Université Bordeaux – Montaigne) et dirigée par Catherine Petit-Aupert. Résultats d’un projet de recherche pluridisciplinaire consacré à l’habitat en Aquitaine, de la Tène finale à l’Antiquité tardive. Cette recherche a pris en compte, pour la première fois sur une zone aussi vaste, toutes les données archéologiques existantes, issues des fouilles programmées ou préventives, de prospections pédestres ou aériennes, publiées ou encore inédites. Nous vous proposons donc de remonter le temps, en ponctuant votre voyage d’étapes dans des habitats emblématiques de notre Aquitaine urbaine ou rurale, qui vont du campement au palace cinq étoiles ! Exposition itinérante « Habiter en Aquitaine dans l’Antiquité » portée par l’Institut Ausonius (Université Bordeaux – Montaigne) et dirigée par Catherine Petit-Aupert. Résultats d’un projet de recherche pluridisciplinaire consacré à l’habitat en Aquitaine, de la Tène finale à l’Antiquité tardive. Cette recherche a pris en compte, pour la première fois sur une zone aussi vaste, toutes les données archéologiques existantes, issues des fouilles programmées ou préventives, de prospections pédestres ou aériennes, publiées ou encore inédites. Nous vous proposons donc de remonter le temps, en ponctuant votre voyage d’étapes dans des habitats emblématiques de notre Aquitaine urbaine ou rurale, qui vont du campement au palace cinq étoiles ! +33 9 67 13 86 69 Exposition itinérante « Habiter en Aquitaine dans l’Antiquité » portée par l’Institut Ausonius (Université Bordeaux – Montaigne) et dirigée par Catherine Petit-Aupert. Résultats d’un projet de recherche pluridisciplinaire consacré à l’habitat en Aquitaine, de la Tène finale à l’Antiquité tardive. Cette recherche a pris en compte, pour la première fois sur une zone aussi vaste, toutes les données archéologiques existantes, issues des fouilles programmées ou préventives, de prospections pédestres ou aériennes, publiées ou encore inédites. Nous vous proposons donc de remonter le temps, en ponctuant votre voyage d’étapes dans des habitats emblématiques de notre Aquitaine urbaine ou rurale, qui vont du campement au palace cinq étoiles ! Musée gallo-romain Claracq

Route du Château Musée gallo-romain Claracq

dernière mise à jour : 2021-12-16 par

Détails Catégories d’évènement: Claracq, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Claracq Adresse Route du Château Musée gallo-romain Ville Claracq lieuville Route du Château Musée gallo-romain Claracq