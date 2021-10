Paris Les Cinq Toits - Caserne Exelmans Paris Habiter Bois – Visite du 6e toit Les Cinq Toits – Caserne Exelmans Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le Sixième toit abrite les ateliers partagés du centre d’hébergement d’urgence les Cinq toits. Il est un lieu de création et de rencontre pour les hébergés du centre et les habitants du quartier. Sa construction est en réalité une expérimentation architecturale, technique et humaine. Ainsi réemploi, transmission et expérimentation ont été au cœur de cette aventure. L’agence Atelier Plus un se base sur ces fondements pour construire une architecture engagées autant dans les questions éco-constructives que sociales.

Limité à 5 personnes/visite

