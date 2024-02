Habiter autrement : les espaces en transition Médiathèque Grand M Toulouse, jeudi 28 mars 2024.

Habiter autrement : les espaces en transition S’engager dans son quartier Jeudi 28 mars, 18h00 Médiathèque Grand M

Jeudi 28 mars à 18h

Une rencontre sous la forme d’un tribunal des utopies qui essaiera de répondre aux questions : Les utopies sont-elles recyclables ? Peut-on s’approprier aujourd’hui des territoires en transition ? Comment créer collectivement une occupation et une dynamique active de ces lieux par et pour les habitants du quartier ?

Avec Architecture in vivo, la Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées, le Collectif Abbal, l’agence Intercalaire, la régie de quartier Reynerie Service, Iness Tkhayyare, étudiante en architecture, Sonia Moussay, historienne et Perrine Viot, architecte.

Médiathèque Grand M

Médiathèque Grand M 37, avenue de la Reynerie Toulouse Mirail / Reynerie / Bellefontaine

Rencontre Tout public