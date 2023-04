Forum de l’Europe – Habitats Jeunes Le Levain Habitats Jeunes Le Levain Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Forum de l’Europe – Habitats Jeunes Le Levain Habitats Jeunes Le Levain, 9 mai 2023, Bordeaux. Forum de l’Europe – Habitats Jeunes Le Levain Mardi 9 mai, 17h00 Habitats Jeunes Le Levain Entrée libre et gratuite « Afin de célébrer la journée internationale de l’Europe, l’association Habitats Jeunes Le Levain vous propose un forum interculturel, gratuit et ouvert au public de 17 à 21 heures, dans une résidence Jeunes à l’architecture atypique, en plein centre de Bordeaux . Au programme : quiz, buffet découverte, espaces d’expression, aides européennes pour les jeunes, exposition etc. « Habitats Jeunes Le Levain 33 Rue Paul Louis Lande Bordeaux 33000 Victoire Gironde Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

