Habitats de demain. Présentation du label Humanitude Espace idées bien chez moi, 28 septembre 2021, Paris.

**L’Espace Idées Bien chez mo**i vous accompagne pour trouver les solutions pour bien vivre chez vous plus longtemps. Cet espace s’articule autour de 4 axes clés : • un parcours de sensibilisation à travers un appartement témoin adapté • un espace d’accueil et d’échanges avec des professionnels • un lieu de documentation et d’information • un espace de conférences thématiques et d’ateliers pratiques L’Espace Idées Bien chez moi organise régulièrement des conférences et des ateliers pratiques gratuits, accessibles sur inscription et en fonction des places disponibles. Après chaque conférence, laissez-vous guider pour la visite de l’appartement. **Mardi 28 septembre** **de 14h30 à 16h30** Habitats de demain. Présentation du label Humanitude • Quelles sont les nouvelles formes d’habitats avec leurs avantages et inconvénients ? • Le label Humanitude, 1er label pour garantir la bientraitance en établissements de retraite. _**Intervenante : Annie de Vivie – Fondatrice d’Agevillage.com et**_ _**Directrice des formations d’Humanitude**_

