Habitat'Nuits 2023
Maison de Nuits-Saint-Georges, 25 mars 2023, Nuits-Saint-Georges

2023-03-25 10:00:00 – 2023-04-02 18:00:00

Cote-d’Or EUR Le local comme moteur – Christian Delin et ses amis de l’association La Cabotte, donnent rendez-vous, pour la 8e édition de ce salon créé en 2012 “pour faire prendre conscience à la population locale qu’il y a près de chez elle des artisans compétents pour réaliser leurs projets liés à l’habitat”, rappelle le président. Mais un salon qui au fil des éditions a aussi permis aux exposants de mieux se connaitre, et donc de pouvoir orienter vers un collègue local, leurs clients à la recherche d’un artisan dans un domaine connexe. Tour d’horizon complet – A la Maison de Nuits, le salon rassemblera donc une trentaine d’exposants, professionnels de la construction ou de l’amélioration, de la rénovation ou de la décoration, de l’intérieur ou des espaces verts, des aménagements phoniques ou des économies d’énergies, de la cave au grenier. Dans ce secteur de l’amélioration de l’habitat, les innovations sont légion, les matériaux se perfectionnent, les techniques évoluent et des produits nouveaux apparaissent sans cesse. Nos Coups de Cœur 2022 : Le salon accueillera 3 entreprises qui œuvrent au quotidien avec des savoir-faire innovants pour intégrer l’écologie, l’esthétique et le Made In France dans la vie de leurs clients :

– La surprenante & inclusive AGEF de Nuits-St-Georges dont le pôle menuiserie produit du plus pratique nichoir au mobilier de designer,

– La fabuleuse « Signature Beaune » boutique & agence conseil en architecture et décoration d’intérieurs & maître d’œuvre TCE,

– La bienveillante & écolo’ « Eco Peintre 21 » de Bretenière, spécialiste des peintures écologiques, qui accompagne ses clients sourds et malentendants en langue des signes ! Coups de Coeur 2023 à venir ! Le pôle rénovation conseil du Pays Beaunois renseignera les habitants de la Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-St-Georges qui, forte de 30 000 habitants, présentera ses services en matière de récupération des déchets et d’économies d’énergies. https://www.association-la-cabotte.com/habitat-nuits Maison de Nuits-Saint-Georges 3, rue de la Berchère Nuits-Saint-Georges

