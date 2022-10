La Nuit du Patrimoine à Zévallos Habitation Zévallos Le Moule Catégories d’évènement: 971

La Nuit du Patrimoine à Zévallos
Samedi 15 octobre, 17h00
Habitation Zévallos, Le Moule

Habitation Zévallos
Zévallos
Le Moule
Guadeloupe

0690157057 http://habitationzevallos.com/ https://www.facebook.com/events/2025686940933979/?active_tab=discussion Une grande demeure de briques et de fer implantée sur le site d’une ancienne sucrerie centrale. Les vestiges de l’usine sont encore présents. Le site est ouvert à la visite sur réservation. La Nuit à Zévallos aura lieu le samedi 15 octobre à partir de 17h00.

C’est la 1ère nocturne Grand Public de Zévallos à l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture 2022. Cet évènement sera l’occasion de partager un moment unique et commencera par une visite guidée à 17h00. L’évènement comptera ensuite un moment de recueillement : Limyè si moun Zévallos et un moment musical avec Woulé o ka. Cette soirée sera également le lancement public du deuxième volet de l’opération de financement participatif Adopte une Brique. Un pot de l’amitié sera offert aux participants.

