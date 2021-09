Paris passerelle de Beauvoir Paris Habitation verticale pour la Nuit Blanche passerelle de Beauvoir Paris Catégorie d’évènement: Paris

passerelle de Beauvoir, le samedi 2 octobre à 21:00

Dans le cadre de cette 20ème édition de la Nuit Blanche Parisienne, la compagnie Retouramont proposera une habitation de la Passerelle Simone de Beauvoir (Paris 12ème) en y proposant différentes créations dont _Verticale de Poche_ et _Vaisseau Spécia_l.

Entrée libre

Compagnie Retouramont – Fabrice Guillot passerelle de Beauvoir quai françois mauriac Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T21:00:00 2021-10-02T23:30:00

