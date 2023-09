GROS MORNE / HABITATION SAINT-ETIENNE / SPIRI-RANDO PATRIMOINE Habitation Saint-Etienne Gros-Morne, 17 septembre 2023, Gros-Morne.

SPIRI-RANDONNEE-PATRIMOINE

2 Départs – au niveau du parking de l’Habitation Saint-Etienne

Durée 2h – niveau 1+

Une randonnée à la découverte des abords de L’Habitation Saint Etienne, son Jardin Remarquable, sa plantation de cacao, son histoire et Patrimoine.

Organisé par le comité de la Randonnée Pédestre de la Martinique

Habitation Saint-Etienne Habitation Saint-Etienne, Gros-Morne Gros-Morne 97213 Martinique Martinique 05 96 57 49 32 http://www.rhumhse.com [{« type »: « phone », « value »: « 0696844757 »}] Ancienne sucrerie qui s’étendait au début du 19ème siècle sur 400 hectares du Gros-Morne à Saint-Joseph, inscrite au titre des monuments historiques, l’habitation est constituée d’un ensemble architectural, d’un jardin riche en essences et arbres rares, et de la salle d’exposition les « Foudres HSE » . sur la N4, entre Saint-Joseph et le Gros-Morne.

