GROS MORNE / HABITATION SAINT ETIENNE / JEUX SPORTIFS & PATRIMOINE Habitation Saint-Etienne Gros-Morne, 16 septembre 2023, Gros-Morne.

GROS MORNE / HABITATION SAINT ETIENNE / JEUX SPORTIFS & PATRIMOINE Samedi 16 septembre, 09h30 Habitation Saint-Etienne

Jeux et défis sportifs, ludiques pour les petits et les grands. Animés par les coachs experts de l’association Madafit SWE.

Venez découvrir les pratiques sportives originales, concoctées spécialement pour vous permettre de découvrir le patrimoine de l’Habitation Saint-Etienne.

#patrimoine du sport

Pour les participants, prévoir de quoi vous hydrater et vous protéger du soleil.

Boissons et restauration sur place.

Habitation Saint-Etienne Habitation Saint-Etienne, Gros-Morne Gros-Morne 97213 Martinique Martinique 05 96 57 49 32 http://www.rhumhse.com Ancienne sucrerie qui s’étendait au début du 19ème siècle sur 400 hectares du Gros-Morne à Saint-Joseph, inscrite au titre des monuments historiques, l’habitation est constituée d’un ensemble architectural, d’un jardin riche en essences et arbres rares, et de la salle d’exposition les « Foudres HSE » . sur la N4, entre Saint-Joseph et le Gros-Morne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

Habitation Saint-Etienne