GROS MORNE / HABITATION SAINT-ETIENNE / YOGA Samedi 3 juin, 09h00 Habitation Saint-Etienne

Déborah Dubreucq, professeure de Yoga, vous proposera une initiation de Yoga dans les jardins de l’Habitation Saint-Etienne, avec la musique de Bambouman…

Vous découvrirez une pratique douce et complète, qui détend le corps et apaise le mental…

2 initiations : 9h et 10h

Pensez à votre tapis, crème solaire et bouteille d’eau :)

Habitation Saint-Etienne 97213 Gros-Morne Gros-Morne 97213 Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

