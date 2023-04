Visite découverte sur le jardin créole et les plantes médicinales Habitation Roro Sainte-Marie Catégories d’évènement: Martinique

Sainte-Marie

Visite découverte sur le jardin créole et les plantes médicinales Habitation Roro, 2 juin 2023, Sainte-Marie. Visite découverte sur le jardin créole et les plantes médicinales 2 et 3 juin Habitation Roro gratuit le vendredi pour les scolaires Visite de jardin créole, arbres fruitiers des Antilles et le jardin médicinal. Moment convivial, visite guidée et commentée. Animation musicale au jardin avec le concours des oiseaux, des grillons, des touffes de bambous bruyantes, du vent dans les arbres, des petits bruits d’insectes, du déplacement de nos anolis et autres…soyez prêts pour la découverte, ouvrez vos yeux et vos oreilles. Vos 5 sens en ébulition ! Habitation Roro Quartier Pérou, 258 rue Fond Châtaigne, 97230 Sainte-Marie Sainte-Marie 97230 Martinique Martinique 06 96 23 63 73 [{« type »: « phone », « value »: « 0696 23 63 73 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T14:00:00+02:00 – 2023-06-02T14:30:00+02:00

2023-06-03T06:00:00+02:00 – 2023-06-03T06:30:00+02:00 ©Famille Bellance

Détails Catégories d’évènement: Martinique, Sainte-Marie Autres Lieu Habitation Roro Adresse Quartier Pérou, 258 rue Fond Châtaigne, 97230 Sainte-Marie Ville Sainte-Marie Departement Martinique Age min 3 Age max 99 Lieu Ville Habitation Roro Sainte-Marie

Habitation Roro Sainte-Marie Martinique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-marie/

Visite découverte sur le jardin créole et les plantes médicinales Habitation Roro 2023-06-02 was last modified: by Visite découverte sur le jardin créole et les plantes médicinales Habitation Roro Habitation Roro 2 juin 2023 Habitation Roro Sainte-Marie Sainte-Marie

Sainte-Marie Martinique