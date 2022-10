Présentation d’un mur en terre chanvre avant son enduit de finition Habitation privée – Saint Siffret Saint-Siffret Catégories d’évènement: Gard

Présentation d’un mur en terre chanvre avant son enduit de finition Habitation privée – Saint Siffret, 4 novembre 2022, Saint-Siffret. Présentation d’un mur en terre chanvre avant son enduit de finition Vendredi 4 novembre, 11h00 Habitation privée – Saint Siffret

Gratuit. Sur inscription. Lieu de RDV communiqué lors de l’inscription.

Journées nationales de l’architecture Habitation privée – Saint Siffret rue du chateau, 30700 Saint Siffret Saint-Siffret 30700 Gard Occitanie Une ruine a été reconstruite dans le village de Saint Siffret afin d’apporter une performance energétique à la pièce créée. En respectant la nature du parement pierre, il a été choisi de réaliser un enduit terre chanvre.

