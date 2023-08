Sucrerie La Salle Habitation La Salle Sainte-Marie Catégorie d’Évènement: Sainte-Marie Sucrerie La Salle Habitation La Salle Sainte-Marie, 15 septembre 2023, Sainte-Marie. Sucrerie La Salle 15 – 17 septembre Habitation La Salle Entrée Libre Visite d’une ancienne sucrerie du XVII ème siècle.

Vous pourrez découvrir le foyer des chaudières et sa cheminée, les deux moulins à aubes en fonctionnnement, les pains de sucre, la guildiverie, les alambics et les chais de vieillissement, tout cela dans un magnifique jardin tropical que vous pourrez rejoindre en train des plantations en partant du Musée du Rhum.

Pour les enfants ballade en Poney toute la journée. Habitation La Salle Sainte-marie 97230 Sainte-Marie 97230 Martinique 0596 69 50 39 Visite au sein d’une ancienne sucrerie du XVIIème siècle, ses moulins, ses roues à aubes, sa purgerie, ses alambics de distillation, ses chaudières et ses chais, sa boutique à l’intérieur de huit bâtiments entièrement rénovés.

Auparavant, cette habitation était connue sous le nom de sucrerie Survilliers, pour avoir été la propriété de Claude de Laguarigue de Survilliers né en 1668 dans l’île de Saint-Christophe.

Chassé par les Anglais en 1690, il se réfugie en Martinique, s’installa à Sainte-Marie et épousa en 1695 Mlle Luce de La Salle. Juste avant la révolution, en 1786, Jacques Guillaume Seguin de La Salle racheta l’habitation qui porte aujourd’hui son nom. Parking aménagé Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

