Ateliers Bèlè avec le groupe Kako Dou Habitation La Mauny Rivière-Pilote Catégorie d’Évènement: Rivière-Pilote Ateliers Bèlè avec le groupe Kako Dou Habitation La Mauny Rivière-Pilote, 17 septembre 2023, Rivière-Pilote. Ateliers Bèlè avec le groupe Kako Dou Dimanche 17 septembre, 15h00 Habitation La Mauny Entrez dans le rythme de la tradition avec notre atelier de danse Bèlè ! Rejoignez-nous pour une expérience immersive qui célèbre la beauté du Bèlè, où vous découvrirez les subtilités de chaque pas. Que vous soyez un danseur chevronné ou novice, notre atelier invite chacun à découvrir l’esprit et l’énergie de cette danse captivante. Venez danser avec nous ! Habitation La Mauny D8, Habitation La Mauny Rivière-Pilote 97211 Martinique 0596 62 18 79 https://www.maisonlamauny.com/ Présence de parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

