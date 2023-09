Masterclass Dégustation Spécial Rhums Vieux Habitation La Mauny Rivière-Pilote Catégorie d’Évènement: Rivière-Pilote Masterclass Dégustation Spécial Rhums Vieux Habitation La Mauny Rivière-Pilote, 17 septembre 2023, Rivière-Pilote. Masterclass Dégustation Spécial Rhums Vieux Dimanche 17 septembre, 11h30 Habitation La Mauny Inscription sur bizouk, Informations par messages whatsapp : 0696 43 03 24. Êtes-vous amateur ou amatrice de rhums vieux ? Maison La Mauny vous propose de découvrir son savoir-faire à travers sa gamme de rhums vieux, du VO aux millésimés, lors de la Masterclass Dégustation. Laissez-vous guider par la passion de notre expert qui dévoilera l’histoire de chaque assemblage tout en vous apprenant l’art de la dégustation. Ne manquez pas cette occasion qui promet d’éveiller vos sens. Les délicieux accras de Kay Mimi accompagneront la dégustation.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Habitation La Mauny D8, Habitation La Mauny Rivière-Pilote 97211 Martinique 0596 62 18 79 https://www.maisonlamauny.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.bizouk.com/masterclass-degustation »}] Présence de parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

2023-09-17T17:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00 Groupe BBS Détails Catégorie d’Évènement: Rivière-Pilote Autres Lieu Habitation La Mauny Adresse D8, Habitation La Mauny Ville Rivière-Pilote Lieu Ville Habitation La Mauny Rivière-Pilote latitude longitude 14.506485;-60.907227

Habitation La Mauny Rivière-Pilote https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/riviere-pilote/