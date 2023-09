Atelier Créatif : Créez vos tableaux de sable avec « Sand.Art_by.Hervé » Habitation La Mauny Rivière-Pilote Catégorie d’Évènement: Rivière-Pilote Atelier Créatif : Créez vos tableaux de sable avec « Sand.Art_by.Hervé » Habitation La Mauny Rivière-Pilote, 16 septembre 2023, Rivière-Pilote. Atelier Créatif : Créez vos tableaux de sable avec « Sand.Art_by.Hervé » Samedi 16 septembre, 14h30, 15h30, 16h30 Habitation La Mauny Entrée sur inscription (Messages WhatsApp uniquement). Accessible à partir de 14 ans. Le matériel est fourni. Bienvenue à notre atelier d’introduction à l’art fascinant de la peinture sur sable ! Vivez cette animation captivante orchestrée par l’artiste Sand.Art_by.Hervé. Rejoignez-nous pour apprendre les fondamentaux de cet artisanat qui donnera vie à vos visions uniques. Un voyage inspirant dans l’art de la peinture sur sable… Habitation La Mauny D8, Habitation La Mauny Rivière-Pilote 97211 Martinique 0596 62 18 79 https://www.maisonlamauny.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0696 43 03 24 »}] Présence de parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

