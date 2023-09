Cet évènement est passé Atelier Masterclass Cocktail by La Loca Habitation La Mauny Rivière-Pilote Catégorie d’Évènement: Rivière-Pilote Atelier Masterclass Cocktail by La Loca Habitation La Mauny Rivière-Pilote, 16 septembre 2023, Rivière-Pilote. Atelier Masterclass Cocktail by La Loca Samedi 16 septembre, 11h30 Habitation La Mauny Inscription et paiement sur bizouk, Informations uniquement par messages whatsapp : 0696 43 03 24. Passez de l’autre côté du bar et découvrez le monde de la mixologie lors de notre atelier cocktail exclusif ! Dirigée par notre bartender chevronnée, La Loca, cette expérience unique promet de ravir vos papilles et d’enflammer votre créativité : découvrez ou redécouvrez les notes délicatement miellées de la cuvée Acacia ainsi que les arômes gourmands du Ratafia (prix de l’innovation du PARM en 2019 – catégorie Terroir). Ne manquez pas cette occasion de secouer, remuer et siroter votre cocktail parfait ! Il sera accompagné des délicieux accras de Kay Mimi.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Habitation La Mauny D8, Habitation La Mauny Rivière-Pilote 97211 Martinique 0596 62 18 79 https://www.maisonlamauny.com/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.bizouk.com/atelier-masterclass-cocktail »}] Présence de parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégorie d'Évènement:
Rivière-Pilote
Autres
Lieu
Habitation La Mauny
Adresse
D8, Habitation La Mauny
Ville
Rivière-Pilote

