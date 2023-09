Le Jeu de Piste à Maison La Mauny Habitation La Mauny Rivière-Pilote Catégorie d’Évènement: Rivière-Pilote Le Jeu de Piste à Maison La Mauny Habitation La Mauny Rivière-Pilote, 16 septembre 2023, Rivière-Pilote. Le Jeu de Piste à Maison La Mauny 16 et 17 septembre Habitation La Mauny Durant toute la journée, Maison La Mauny vous propose un court jeu de piste pour retrouver quelques indices autour de la Cabane à Rhum. 5 lots à gagner pour les participants tirés au sort après les JEP et qui auront répondu aux questions correctement.

Vous souhaitez jouer ? C’est simple : retirez les formulaires de participation à l’accueil, rechercher les indices et répondez aux questions, glissez votre bulletin dans l’urne ! Habitation La Mauny D8, Habitation La Mauny Rivière-Pilote 97211 Martinique 0596 62 18 79 https://www.maisonlamauny.com/ Présence de parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00

2023-09-17T15:30:00+02:00 – 2023-09-17T23:00:00+02:00 Détails Catégorie d'Évènement: Rivière-Pilote Lieu Habitation La Mauny Adresse D8, Habitation La Mauny Ville Rivière-Pilote

Habitation La Mauny Rivière-Pilote https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/riviere-pilote/