Habitation Ermitage
Vendredi 14 octobre
Habitation Ermitage, Trois-Rivières
Journées nationales de l'architecture
Ermitage 97114 Trois-Rivières
Guadeloupe

+33(0)690610388 http://caue971.org L’habitation l’Ermitage est une demeure agricole fondée au XVIIe siècle, elle devient au XVIIIe siècle une caféière puis une bananeraie. Le domaine comprenant notamment la maison principale avec sa galerie, les dépendances (office, cuisine, buanderie, bureau), les annexes (ancienne maison-magasins-boucan à café et la case à charbon), les murs de la terrasse, le parc à fumier de l’ancienne écurie, le réseau hydraulique alimenté par la source Marthe, le bassin couvert, les jardins, allées pavées et arborées de palmiers royaux, est inscrite aux monuments historiques par arrêté du 21 janvier 2004, puis par arrêté du 19 mai 2006, la maison principale ainsi que le réseau hydraulique de la source Marthe avec le bassin couvert ont été classées. L’Ermitage, propriété privée, est restée au sein de la famille Petrelluzzi.

2022-10-14T14:30:00+02:00

@caue971

