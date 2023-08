Macouba / Habitation Bellevue / Présentation du temple Hindou Habitation Bellevue Macouba Catégorie d’Évènement: Macouba Macouba / Habitation Bellevue / Présentation du temple Hindou Habitation Bellevue Macouba, 16 septembre 2023, Macouba. Macouba / Habitation Bellevue / Présentation du temple Hindou 16 et 17 septembre Habitation Bellevue Entrée libre, sans inscription Venez échanger autour de l’histoire et de la culture indienne en Martinique à travers la présentation du temple hindou. Vente de produits

Activité organisée en partenariat avec l’association KANNAVEDI. Habitation Bellevue quartier Bellevue Macouba 97218 Martinique 05 96 54 75 51 http://fondation-clement.org https://www.facebook.com/fondationclement/ Ouverture uniquement pendant les journées européennes du patrimoine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T22:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:00:00+02:00 Édifice rural Espace naturel Gérard Germain Détails Catégorie d’Évènement: Macouba Autres Lieu Habitation Bellevue Adresse quartier Bellevue Ville Macouba Lieu Ville Habitation Bellevue Macouba latitude longitude 14.864164;-61.145954

Habitation Bellevue Macouba https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/macouba/