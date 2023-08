Macouba / Habitation Bellevue / Ouverture du temple Hindou Habitation Bellevue Macouba Catégorie d’Évènement: Macouba Macouba / Habitation Bellevue / Ouverture du temple Hindou Habitation Bellevue Macouba, 16 septembre 2023, Macouba. Macouba / Habitation Bellevue / Ouverture du temple Hindou 16 et 17 septembre Habitation Bellevue Entrée libre, sans inscription Ouverture exeptionnelle du temple hindou. Vente de produits

Activité organisée en partenariat avec l’association KANNAVEDI. Habitation Bellevue quartier Bellevue Macouba 97218 Martinique 05 96 54 75 51 http://fondation-clement.org https://www.facebook.com/fondationclement/ Ouverture uniquement pendant les journées européennes du patrimoine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00

Édifice rural
Espace naturel

Détails
Catégorie d'Évènement:
Macouba

Autres

Lieu
Habitation Bellevue

Adresse
quartier Bellevue

Ville
Macouba

latitude longitude
14.864164;-61.145954

