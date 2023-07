Visite guidée de l’Habitation Belleville Habitation Belleville Trois-Rivières, 16 septembre 2023, Trois-Rivières.

L’Habitation Belleville, aujourd’hui classée, est l’une des premières sucreries de Guadeloupe, dotée d’une riche histoire durant la Révolution française et transformée en distillerie au XIXe siècle.

Il s’agit d’une exploitation agricole construite au XVIIe siècle par une famille de militaires charentais, les Pautrizel, ce qui en fait l’une des plus anciennes de l’île. Elle reste dans cette famille jusqu’en 1862, avant d’être rachetée à plusieurs reprises et d’être transformée en rhumerie au XIXe siècle. Son activité de distillerie se poursuit jusque dans les années 1950. Elle cesse alors toute activité et est rachetée par la famille de l’actuel propriétaire.

Elle se compose d’une grande habitation du XVIIe siècle située au bord de la mer, et de l’ensemble industriel avec un système hydraulique complet : bassin et digue, aqueduc, canal et roue à aubes, l’ensemble ayant récemment été classé au titre des monuments historiques en 2019. La conservation de tous ces éléments permet ainsi aujourd’hui de bien comprendre le fonctionnement de la sucrerie.

Les vestiges de l’activité industrielle, présents sur l’ensemble du site de la sucrerie, ont été soumis à l’usure du temps et à l’abandon du domaine depuis l’arrêt des activités de production. La végétation tropicale envahissante a fragilisé les structures maçonnées des différents éléments productifs comme la masse-à-canal ou l’aqueduc en partie effondré, notamment à cause de figuiers maudits. Ainsi, il s’agit dans un premier temps de préserver le site et les vestiges dans une démarche de restauration à l’identique. Une première phase de travaux portant sur la restauration globale du moulin et de la sucrerie a débuté à l’automne 2022.

Habitation Belleville Boulevard du Gouveneur Général Eboué Trois-Rivières 97114 Guadeloupe L'habitation Belleville est une ancienne plantation coloniale située à Trois-Rivières en Guadeloupe. Fondée au XVIIe siècle comme exploitation sucrière, elle devient une rhumerie au XXe siècle avant de cesser toute production en 1950. Elle est classée aux monuments historiques en 20191.

