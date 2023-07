Habitation Beauséjour Habitation Beauséjour Grand-Rivière, 16 septembre 2023, Grand-Rivière.

Avec sa maison de maître, sa cuisine extérieure, son bassin, son cadran solaire et sa rue « cases nègres », l’habitation fondée vers 1670 témoigne encore de l’organisation économique et sociale du XVIIIe siècle à nos jours. Le canal de Beauséjour construit par les esclaves entre 1800 et 1810 sur 4 km alimente l’habitation et ses cultures en eau.

Habitation Beauséjour GRAND-RIVIERE Grand-Rivière 97218 C.D.10 Martinique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T23:00:00+02:00

