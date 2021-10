Pointe-Noire Mairie de Pointe Noire Pointe-Noire Habitat vernaculaire en héritage Mairie de Pointe Noire Pointe-Noire Catégorie d’évènement: Pointe-Noire

Habitat vernaculaire en héritage

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Mairie de Pointe Noire

Webinaire “Habitat vernaculaire” une scène incroyable, une reconstitution d’un salon des années 50, accompagnée de témoignages exceptionnelles. Mairie de Pointe Noire place de la liberté 97116 Pointe Noire Pointe-Noire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T08:00:00 2021-09-17T16:00:00;2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T16:00:00

