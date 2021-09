Montaigu-Vendée Salle des fêtes Montaigu-Vendée, Vendée Habitat : soirée d’information sur l’investissement locatif Salle des fêtes Montaigu-Vendée Catégories d’évènement: Montaigu-Vendée

Envie d’investir sur Terres de Montaigu et ainsi permettre l’installation de nouveaux habitants et salariés ? Terres de Montaigu vous invite à une soirée d’information sur toutes les aides à l’investissement locatif, le mercredi 6 octobre à 18h30 à la salle des Fêtes de Montaigu. L’objectif : – faire connaître l’ensemble des aides existantes pour sécuriser les investisseurs dans la location de leur bien, – les accompagner dans la rénovation ou dans l’investissement dans de nouveaux biens. Réservation [monespacehabitat@terresdemontaigu.fr](mailto:monespacehabitat@terresdemontaigu.fr) ou au 02 51 46 46 14 Une soirée organisée dans le cadre du mois de l’habitat salarié en partenariat avec la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités, la Région Pays de la Loire, le Département de la Vendée, Action Logement, l’Adile, et HATEIS HABITAT

Pour aider les bailleurs et les investisseurs privés à se lancer dans l'investissement locatif, une soirée d'information est proposée le mercredi 6 octobre à 18h30 salle des fêtes de Montaigu-Vendée.

