Visitez une ferme pour découvrir l’habitat rural alsacien Habitat rural Bellefosse Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bellefosse Visitez une ferme pour découvrir l’habitat rural alsacien Habitat rural Bellefosse, 16 septembre 2023, Bellefosse. Visitez une ferme pour découvrir l’habitat rural alsacien 16 et 17 septembre Habitat rural Gratuit. sans réservation. rdv sur place Visite-découverte d’une ferme caractéristique de l’architecture rurale du Ban-de-la-Roche.

Animation réalisée en collaboration avec les Amis du Ban-de-la-Roche Habitat rural 17 rue Principale, 67130, Bellefosse Bellefosse 67130 Bas-Rhin Grand Est Ferme-bloque en milieu rural du Ban-de-la-roche Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00 © Région Grand Est – Inventaire général Photographie : Claude Menninger Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Bellefosse Autres Lieu Habitat rural Adresse 17 rue Principale, 67130, Bellefosse Ville Bellefosse Departement Bas-Rhin Lieu Ville Habitat rural Bellefosse

Habitat rural Bellefosse Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bellefosse/