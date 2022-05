Habitat participatif : les statuts juridiques de l’habitat participatif AMELIO | Maison de l’Habitat Durable Lille Catégories d’évènement: Lille

Habitat participatif : les statuts juridiques de l’habitat participatif ———————————————————————– Trois fois par an, l’association Eco Habitat Groupé Nord Pas-de-Calais organise avec la Maison de l’Habitat Durable des rencontres thématiques sur l’habitat participatif. Elles réunissent des futurs habitants et des professionnels intéressés par le sujet et sont animées par un expert du thème abordé. Pour cette conférence, c’est Florence Dehouck, notaire, qui fera le point sur les statuts juridiques spécifiques aux projets d’habitat participatif. Proposé par Eco-Habitat Groupé Nord Pas-de-Calais **→ Samedi 11 juin à 9h30** **Lille – Maison de l’Habitat Durable, 7 bis rue Racine** Inscription préalable obligatoire auprès de la Maison de l’Habitat Durable au 03 59 00 03 59 ou par mail [[maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr](mailto:maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr)](mailto:maisonhabitatdurable@lillemetropole.fr)

Pour cette conférence, c'est Florence Dehouck, notaire, qui fera le point sur les statuts juridiques spécifiques aux projets d'habitat participatif.

