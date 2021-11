Habitat participatif : bourse aux projets Salle municipale de la Mairie de Doulon, 11 décembre 2021, Nantes.

2021-12-11 Salle A, RDC derrière la mairie

Horaire : 09:30 12:30

Gratuit : oui Evénement gratuit uniquement sur inscription, jauge limitée, présentation du pass sanitaire. Sur inscription : yurplan.com Salle A, RDC derrière la mairie

La Maison de l’Habitant et ses partenaires vous invitent à leur 3e bourse aux projets en habitat participatif ! Dans le cadre des rencontres mensuelles de l’habitat participatif organisées tout au long de l’année par La Maison de l’habitant, L’Echo-habitants et Habitats & Energies naturels, nous vous proposons pour cette dernière date, de venir rencontrer les habitants, porteurs de projets et associations qui font vivre ce réseau et grandir les projets. Si vous envisagez votre avenir au sein d’un habitat participatif, si vous en avez entendu parler et souhaitez en savoir plus, si vous voulez rencontrer des habitants engagés dans un projet en cours de lancement ou de développement… cette bourse est l’occasion parfaite ! Une douzaine de collectifs d’habitants seront présents et vous pourrez échanger directement, de stands en stands pour vous renseigner : où se situe le projet, qui compose le groupe d’habitants, quels logements restent à pourvoir, où en sont les réflexions sur les communs et le vivre ensemble, quels sont les choix architecturaux et environnementaux ? Autant de questions que vous pourrez poser aux habitants invités ainsi qu’aux différents professionnels présents.

Salle municipale de la Mairie de Doulon adresse1} Doulon – Bottière Nantes 44300 Doulon – Bottière

0240893015 https://www.adil44.fr