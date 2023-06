Les Quatre Saisons, habitat participatif Habitat Les Quatre Saisons Rouen, 24 mars 2022, Rouen.

Les Quatre Saisons, habitat participatif Jeudi 24 mars 2022, 18h00 Habitat Les Quatre Saisons Entrée libre sur inscription (chantierscommuns.fr)

En Normandie comme partout en France, des groupes de plus en plus nombreux et variés se lancent dans l’habitat «participatif», à la recherche d’un mode de logement convivial, écologique et économique. En 2022, Chantiers communs vous fait découvrir trois exemples particuliers de ce phénomène à Caen, au Havre et à Rouen.

Regroupant un ensemble de modèles très divers, l’habitat participatif consiste en un groupe de personnes qui se regroupent pour construire ou acquérir et concevoir des logements prévus pour y partager des espaces : un jardin ou un potager, une salle de loisirs, une buanderie, des chambres d’amis, un atelier, etc. Encadré légalement par la loi Alur de 2014, l’habitat participatif fait l’objet d’un engouement grandissant de particuliers à la recherche d’une façon d’habiter plus écologique, économique et conviviale.

Pour la première fois dans la métropole de Rouen, des habitants ont pu imaginer ensemble comment organiser leurs habitats et leur vie plus solidaire et citoyenne. Une opération d’habitat participatif exemplaire lancée en 2016, par l’association BVGM, forte d’une centaine d’adhérentes et adhérents, au cœur d’un quartier prioritaire de la politique de la villecal grâce au partenariat fort avec le bailleur Logeo Seine et la ville de Rouen.

Pouvoir continuer à croiser des visages familiers, garder ses repères, s’activer à son rythme… rester le plus longtemps possible en lien avec le monde, son monde : C’est ce qui a poussé des habitants seniors du quartier de la Grand’Mare, à Rouen, à prendre en main leur avenir il y a six ans et imaginer, ensemble, dans quels logements accessibles physiquement et financièrement ils pourraient passer leurs vieux jours, rester dans le quartier, vivre avec toutes les générations, ne pas se recroqueviller sur eux-mêmes, ni surtout finir transplantés dans un Ehpad loin de tout.

Une utopie devenue réalité, six ans après le premier « pourquoi pas » : un immeuble entièrement pensé par et pour celles et ceux auxquels il est destiné.

35 logements adaptés, soit un des plus grands projets d’habitat participatif en Normadnie à ce jour, mais surtout 200 m2 d’espaces partagés, accessibles à tous les habitants pour une vie au quotidien facilitée : une grande salle commune, une salle d’activité, un atelier de bricolage, une buanderie partagée, deux chambres d’amis et un jardin commun. Les bricoleurs dépannent, les anciens aident les plus jeunes (ou vice-versa), on mutualise, on partage… Chacun est chez soi tout en partageant bien plus qu’un couloir ou un escalier avec ses voisins.

BVGM a également porté la réalisation de l’un des plus grands jardins partagés de Rouen (inauguré en 2021), indiquant l’énergie et la motivation de l’association à créer un projet de quartier, de solidarités d’échanges et de bons voisinages.

Avec des habitant·es et Hélène Devaux, psychosociologue ayant accompagné le projet.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-24T18:00:00+01:00 – 2022-03-24T19:30:00+01:00

Photo : Jean-Pierre Sageot.