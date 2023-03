Débat – A Notre Tour à l’Habitat Jeunes du Villeneuvois Habitat Jeunes Villeneuvois Villeneuve-sur-Lot Catégories d’Évènement: Lot-et-Garonne

Débat – A Notre Tour à l’Habitat Jeunes du Villeneuvois Habitat Jeunes Villeneuvois, 23 mars 2023, Villeneuve-sur-Lot. Débat – A Notre Tour à l’Habitat Jeunes du Villeneuvois Jeudi 23 mars, 19h30 Habitat Jeunes Villeneuvois Entrée libre Animation-débat : A la recherche du mode d’élection idéal !

Viens t’informer et discuter avec nous du mode d’élection actuel ! Tu trouves qu’il ne te ressemble pas ? Alors imagine ton mode de scrutin idéal !

Ce débat est proposé dans le cadre du projet « A Notre Tour » porté par la Maison de l’Europe de Lot-et-Garonne et le collectif A Notre Tour en partenariat avec la région Nouvelle-Aquitaine et la Commission Européenne.

Il aura lieu le 23 mars à 19h30 à l'Habitat Jeunes du Villeneuvois.

