LES FLEURS ET LES MUSICIENS Mercredi 18 octobre, 19h00 Habitat Jeunes Les Oiseaux Gratuit

Restitution de la résidence d’architecture

Projection du film documentaire de Bastien Bourgeais et Corentin Vaillant (2023)

20′

En juin dernier, Bastien Bourgeais, architecte, et Corentin Vaillant, vidéaste, ont silloné Palente lors de la résidence d’architecture Living Lab Caravane portée par la Maison de l’Architecture de Franche-Comté.

Cette résidence s’inscrit dans le cadre de ‘Caravane’, projet de recherche soutenu par l’ANR dont l’objectif est de concevoir des alternatives en termes d’habitat et de modalités d’accompagnement des personnes âgées à domicile, enjeu majeur des politiques du logement. Il s’agit de proposer des scénarios de construction et de réhabilitation de logements, à l’échelle d’une ville de grande taille et de trois îlots urbains situés dans des quartiers différents, dont celui de Palente.

En écho aux diagnostics, entretiens et cartes sensibles réalisés par les autres membres du groupement de recherche, notamment le collectif bisontin Hôp Hop Hop, Bastien et Corentin questionnent la thématique et esquissent des propositions.

Les espaces communs traités sont celui du logement, celui où se croisent les intervenants qui accompagnent la personne âgée à partir d’une certaine dépendance, celui de la cohabitation, celui de l’immeuble, du quartier, où les vies, les âges et les usages se mêlent et celui sociétal, où la vieillesse appartient au vécu de chacun, la vieillesse, qui est au départ celle de l’autre puis la nôtre. Cette notion de commun est caractérisé par 3 niveaux d’approche : à l’échelle du quartier, de la rue, des bâtiments.

Il en ressort un film documentaire d’une vingtaine de minutes et une série de photos qui seront présentés et commentés lors de cette rencontre, avec les protagonistes et les acteurs du quartier.

Habitat Jeunes Les Oiseaux 48 Rue des Cras, 25000 Besançon Besançon 25000 Les Cras Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://www.maisondelarchi-fc.fr/activites/living-lab-caravane-3/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0381834060 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@maisondelarchi-fc.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T19:00:00+02:00 – 2023-10-18T20:30:00+02:00

Corentin Vaillant