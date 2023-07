Résidence en structure d’accueil – Camille Franch-Guerra Habitat Humanisme – Eco-hameau solidaire Saint François Draguignan Catégories d’Évènement: Draguignan

Var Résidence en structure d’accueil – Camille Franch-Guerra Habitat Humanisme – Eco-hameau solidaire Saint François Draguignan, 11 septembre 2023, Draguignan. Résidence en structure d’accueil – Camille Franch-Guerra 11 – 29 septembre Habitat Humanisme – Eco-hameau solidaire Saint François Résidence en structure d’accueil – Camille Franch-Guerra

Du 11 au 29 septembre, l’artiste Camille Franch-Guerra réalisera sa résidence Rouvrir le Monde en structure d’accueil avec l’association Habitat Humanisme – Eco-hameau solidaire Saint François à Draguignan

Lors de sa résidence, l’artiste partagera son temps de création avec un temps de transmission avec les différents publics de l’association présent à l’Eco-Hameau, autour d’atelier de création.

Une restitution de résidence collective est prévue à La Station, (89, route de Turin, 06300 Nice), en janvier 2024. Habitat Humanisme – Eco-hameau solidaire Saint François 188 Chemin de la Calade, 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-11T10:00:00+02:00 – 2023-09-11T12:00:00+02:00

2023-09-29T10:00:00+02:00 – 2023-09-29T12:00:00+02:00 © La Station Détails Catégories d’Évènement: Draguignan, Var Autres Lieu Habitat Humanisme - Eco-hameau solidaire Saint François Adresse 188 Chemin de la Calade, 83300 Draguignan Ville Draguignan Departement Var Lieu Ville Habitat Humanisme - Eco-hameau solidaire Saint François Draguignan

Habitat Humanisme - Eco-hameau solidaire Saint François Draguignan Var https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/draguignan/