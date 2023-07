Cet évènement est passé « Viens on s’en va ! » Habitat et Humanisme Provence Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille « Viens on s’en va ! » Habitat et Humanisme Provence Marseille, 5 juillet 2023, Marseille. « Viens on s’en va ! » Mercredi 5 juillet, 13h00 Habitat et Humanisme Provence Une démarche artistique, une réalisation d’une œuvre personnelle qui exprime une avenir fantasmé autour du voyage. Une valise de voyage classique est le support à cette expression. Elle sera le contenant qui accueille une architecture en 3D. Une valise composée de dessins, sculptures, objets, d’écrits, en guise d’expressions. Une œuvre unique et riche de messages ! Cette valise concrétise une vision d’un voyage vers un ailleurs. Un monde de demain, un voyage à entreprendre, un demain où ils veulent aller ! Habitat et Humanisme Provence 12 rue du Petit Saint Jean 13001 Marseille Marseille 13001 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

