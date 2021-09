Habitarn, Salon de l’Habitat et de l’Immobilier Parc des expositions, 15 octobre 2021, Le Sequestre.

Le 32ème Salon Tarnais de l’Habitat présente ses nouveautés au Parc des expositions d’Albi, du 15 au 18 octobre 2021 de 10h à 19h sans interruption ​ Venez découvrir les nouvelles tendances de décoration et de design de l’habitation. Vous êtes propriétaire et souhaitez améliorer votre maison ? Vous cherchez à rendre votre intérieur plus douillet ? Le problème, chez vous c’est l’extérieur et l’aménagement des espaces verts… Quel que soit votre problématique, les exposants du salon de l’habitat d’Albi, sauront y répondre… ​ Les spécialistes du bâtiment vous guideront pour trouver la maison idéale et vous conseilleront dans le choix des matériaux pour des constructions solides et durables. Vous découvrirez les nouvelles énergies renouvelables et vous pourrez ainsi choisir en toute tranquillité celles qui vous conviennent. Une maison moins carnivore en énergie, ça permet aussi de faire des économies ! Et en plus, c’est bon pour environnement. Le Salon Habitarn d’Albi, c’est aussi l’occasion de chercher un nouvel agencement de votre espace cuisine et salle de bain, salon etc. C’est un moyen de gagner de l’espace chez vous et de rendre votre intérieur plus convivial et aux goûts du jour. A l’extérieur du salon, nous vous proposons de rencontrer les professionnels du jardin et des espaces verts. Vous n’aurez que l’embarras du choix pour embellir vos lieux de détente. Profitez-en pour réfléchir à la construction de votre future piscine, des spécialistes sont là pour vous guider dans le choix de votre piscine et/ou SPA.

Le salon HABITARN (Habitat-Bien-être-Jardin) est devenu le rendez-vous incontournable de tous ceux qui construisent, transforment, aménagent, ou enjolivent leur maison, leur appartement

Parc des expositions Le Séquestre Le Sequestre Tarn



2021-10-15T10:00:00 2021-10-15T19:00:00;2021-10-16T10:00:00 2021-10-16T19:00:00;2021-10-17T10:00:00 2021-10-17T19:00:00;2021-10-18T10:00:00 2021-10-18T20:00:00