de Silvia Barreiros ELLE, une femme. Une femme comme beaucoup d’autres femmes. Une femme sous influence. Sous l’emprise de l’homme qu’elle aime. Victime des conventions tacites du patriarcat. Soumise à l’omerta virile et solidaire d’un père, d’un frère, d’un mari, d’un fils, qui lui aussi un jour à son tour deviendra père, frère, mari… Une femme soumise au silence complice du voisinage, et parfois des autres femmes emmurées dans leurs convictions d’une fatalité qui, le croient-elles, les dépasse. Sa seule échappatoire : la salle de bain. Unique lieu où ELLE trouve refuge dans son bain. Pourtant LUI s’invite au cœur de ces ablutions. Parce que LUI a le droit de violer ce rituel intime. LUI a le droit d’exiger. LUI peut juger et punir, et fort de sa ceinture ancestrale pour instaurer la peur Dans un dernier élan de survie, ELLE va pourtant tenter de rompre ce cycle infernal, pour ELLE, pour LUI, pour leur enfant. Y parviendra-t-ELLE? **Conception, écriture, mise en scène**: Silvia Barreiros **Assistanat à la mise en scène**: Elsa Anzules **Création et direction musicale**: Ondina Duany **Jeu**: distribution en cours **Scénographie**: Khaled Khouri **Lumières**: Philippe Maeder **Costumes**: Florence Magni **Maquillage**: Arnaud Buchs **Visuel**: Ester Paredes **Captation vidéo**: Vidéo Craft **Administration et production**: Eva Kiraly **Promotion presse**: Pascal Villa Vieille **Coordination associations et bord scène**: Jacques Arpin Une production de la Compagnie Apsara Du 17 mai au 5 juin 2022 au Théâtre Pitoëff **Horaires**: Mardi, mercredi, jeudi à 19h30, vendredi, samedi à 20h30, dimanche à 17h, relâche lundi Durée du spectacle: environ 1h10 **Tarifs** Plein tarif: chf 25.- Tarif réduit (AVS, AI, Chômeur): chf 18.- Etudiant (jusqu’à 26 ans): chf 15.- 20ans/20frs: chf 10.-

