Habibi Love – Oriental vibes Party à La Villette ! A La Folie Paris, vendredi 8 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-08 23:00

Fin : 2024-03-08 23:59

Soirée vers les sonorités du Maghreb, le Monde Arabe, la Méditerranée jusqu’au Moyen Orient à Villette de 23h jusqu’à l’aube ce vendredi 8 mars à La Folie ! Vendredi 8 mars, 23h00 1

https://shotgun.live/events/habibi-love-oriental-vibes-a-la-villette

⌖⌖⌖⌖⌖⌖⌖ HABIBI LOVE ⌖⌖⌖⌖⌖⌖⌖

⍨ ORIENTAL VIBES PARTY A LA VILLETTE ⍨

☫ CHAQUE 2EME VENDREDI DU MOIS ☫

#maghreb #électro #oriental #arabic #raï

#mediterranean #habibi #sahara #chaabi

#beats #middleeast #turskish #techno

VEND. 8 MARS. ∲ A LA FOLIE (Paris 19) ∲ 23H-6H

PAF : 8/10/12€ ÷ 8€ eary bird / 10€ av. minuit / 12€ après / 15€ sur place

Tickets -> https://shotgun.live/fr/events/habibi-love-oriental-vibes-a-la-villette

∲ Parc de la Villette, 26 avenue Corentin Cariou, Paris 19 ∲

⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃ ARTISTES ⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃

⏈ YANE (North Africa & Electronic – Algérie) ⏈

⏈ SEL MA (Maghreb vibes – Algérie) ⏈

⏈ DJ CUCURUCHO (Arab sounds & Oriental grooves) ⏈

⏈ BINOME (Modern Arabic & Oriental sounds) ⏈

⏈ GROOVALIZACION DJs (Techno-Oriental & Arab-beats) ⏈

⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃ STYLES ⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃⎃

⌖ GNAWA ⌖ CHAABI ⌖ ORIENTAL GROOVES ⌖ ARABESQUE ⌖ TURKISH DISCO ⌖ ELECTRO ORIENTAL ⌖ RAI ⌖ ARAB HIP HOP ⌖ ELECTRO CHAABI ⌖ REGGAE ORIENTAL ⌖ TOUAREG ⌖ ARABIC FUNK ⌖ MEDITERRANEAN SOUL ⌖ MAGHREB ⌖ ARAB BEATS

Habibi Love est une célébration de la diversité et le partage inspiré par les musiques et cultures populaires provenant des pays qui ont l’arabe comme langue véhiculaire (du Maghreb au Proche Orient) ou l’Islam comme religion principale (de l’Afrique de l’Ouest, à la Turquie, l’Iran ou le Pakistan). Rencontre festif et convivial autour des musiques populaires et contemporaines de ces régions riches et diverses entre sonorités organiques et nouvelles créations digitales.

LINE UP

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

⎃ ⍲⍎ ⍦ ⏦ ⍨ ⌲ LINE UP

⏁ YANE (North Africa & Electronic – Algérie) ⏁

DJ, Producteur algérien, ses sets sont une fusion de rythmes africains, d’anciens chants et de samples Amazigh avec une sauce électronique. Son travail vise à créer des ponts entre les cultures. Une transe polyrythmique qui vous emmènera en voyage sur la carte du monde.

▷ https://www.facebook.com/Yane.Musique

▷ https://www.instagram.com/yane.music

▷ https://soundcloud.com/yane_music

▷ https://www.beatport.com/artist/yane/865826

⏁ SEL MA (Maghreb vibes – Algérie) ⏁

DJ, Diggeuse et collectionneuse, SEL MA est d’abord passionnée de musiques d’Algérie, du maghreb et du monde. Elle puise ses morceaux de sa riche ressource musicale qu’elle collectionne depuis de nombreuses années. Vinyle, K7 ou productions numériques, ses sets sont un mélange de musique électronique dans tous ses genres et de musique Folklorique, anciennes et actuelles. Dans ses productions, SEL MA a pour volonté de mettre en avant un patrimoine culturel à préserver et à valoriser.

▷ https://soundcloud.com/user-7003276

▷ https://www.instagram.com/selmazee

⏁ DJ CUCURUCHO (Arab sounds & Oriental vibes) ⏁

Co-fondateur de Radio Groovalizacion et basé Paris, nomade sonore spécialiste de la sono-tropical et les fusions improbables entre la musique afro, caribe, latin, arabe ou indien avec des rythmes urbaines globaux… Ce véritable groove-trotter a partagé des soirées avec artistes internationales comme Bomba Estereo, Seu Jorge, Balkan Beat Box, Salif Keita, Systema Solar, Dhoad Gypsies of Rajasthan, La Yegros ou Chicha Libre. Showcase au Womex 2013.

▷ https://www.facebook.com/djcucurucho

▷ http://www.mixcloud.com/musicasmigratorias

⏁ BINOME (Modern Arabic & Oriental sounds) ⏁

Binôme sont entrées en collision grâce à un amour partagé des sons menaçants, lancinants et hypnotiques, issus de la funk, de la deep house et de l’électro. Chaque track de ce duo de filles est un scénario dont vous êtes le héros et la vie est un très long set. Legalize Macarena !! Mélissa et Souada vous partagent des pépites mélodieuses, hypnotiques et menaçantes en provenance du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, des sons traditionnels à l’électro en passant par la funk et la house. Danser, taper du pied et partir loin, mais toujours ensemble, voilà le programme !!

▷ https://www.instagram.com/binome.mp3

⏁ GROOVALIZACION DJs (Oriental & Arab-beats) ⏁

Groovalizacion est un collectif de DJs, journalistes et activistes culturels du monde entier dont les podcasts et Dj sets mettent en évidence les dernières tendances mondiales de musique urbaine et explorent leurs racines locales de l’Afrique à l’Amérique Latine en passant par le Monde Arabe, les Caraïbes ou la Méditerranée. Le collectif et leur web-radio a été créé en 2008 pour promouvoir des rencontres culturelles et l’expérimentation à travers les global grooves. Welcome to the Groovalizacion era amigos !!

▷ https://www.facebook.com/GroovalizacionRadio/

▷ https://www.groovalizacion.org

▷ https://www.mixcloud.com/Groovalizacionradio

▷ https://soundcloud.com/groovalizacion

PARTENAIRES

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

Institut des Cultures d’Islam // Revue Hawa // Wah Wah Prod. // Ustaza À Paris // Groovalizacion Radio // Paris fait la Fête // Musiques du Monde à Paris // Lylo // Paris La Nuit // Que Faire à Paris ? // Paris Bouge // Resident Advisor // Parisien Etudiant // Heetch

INFOS

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

A LA FOLIE PARIS

26 avenue Corentin Cariou, Paris 19

(A l’entrée du parc de la Villette, côté Cité des Sciences)

Métro + Tram : Porte de la Villette, Corentin Cariou

A La Folie 26 avenue Corentin Cariou, Paris 19 Quartier du Pont-de-Flandre Paris 75019