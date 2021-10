Habibi Love – Oriental vibes Party à La Villette ! A La Folie, 1 octobre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le vendredi 1 octobre 2021

de 18h à 4h

gratuit

La soirée orientale Habibi Love s’installe à La Villette le temps d’une soirée ce vendredi 1er oct. chez les amigos de A La Folie ! Entrée libre de 18h à 4h pour se plonger dans les sonorités du Maghreb et le Monde Arabe jusqu’au but de la nuit !!

Habibi Love est une célébration de la diversité et le partage inspiré par les musiques et cultures populaires provenant des pays qui ont l’arabe comme langue véhiculaire (du Maghreb au Proche Orient) ou l’Islam comme religion principale (de l’Afrique de l’Ouest, à la Turquie, l’Iran ou le Pakistan). Rencontre festif et convivial autour des musiques populaires et contemporaines de ces régions riches et diverses entre sonorités organiques et nouvelles créations digitales.

LINE UP

KASBAH (Oriental & Maghreb beats)

Nadir Moussaoui aka KasbaH est un producteur basé à Fontenay-sous-bois. Le nom de son projet musical émane de ses origines kabyles, et de son attachement envers d’autres pays Nord-africains. La « Casbah », qui signifie la « citadelle », est le refuge de tous. Cette mixité culturelle confère à sa musique une émotion particulière.

L’artiste parcours les pays avec son enregistreur afin de capturer des sons, témoignages et mélodies. A l’aide des machines et des instruments en live, il reconstitue une musique entre rythmes électroniques et mélodies traditionnelles.

La musique, à la fois envoûtante et dansante, constitue un genre musical entre méditations dub et techno médicinale.

BAB (Oriental & Arab beats / Pardonnez-nous)

Co-fondateur du collectif Pardonnez-nous, Bab est également membre du groupe de musique électronique 404. Plus récemment c’est en solo qu’il s’illustre sur des labels comme Crowdspacer, Macadam Mambo, Hard Fist ou Afrobotic Musicology Une musique basée sur des enregistrements ethnographiques, qui, un siècle plus tard, couplée avec des sonorités actuelles propose une vision contemporaine de cet héritage. Pour accompagner cette musique, il construit un univers cinématographique à travers des clips illustrant ses compositions. Avec ses vidéos, il exerce la même démarche que dans sa musique en mélangeant différents supports d’enregistrements analogiques (8mm, photos argentiques) avec des effets visuels numériques.

DJ CUCURUCHO (Arab sounds & Afro-electro)

Co-fondateur de Radio Groovalizacion et basé Paris, nomade sonore spécialiste de la sono-tropical et les fusions improbables entre la musique afro, caribe, latin, arabe ou indien avec des rythmes urbaines globaux… Ce véritable groove-trotter a partagé des soirées avec artistes internationales comme Bomba Estereo, Seu Jorge, Balkan Beat Box, Salif Keita, Systema Solar, Dhoad Gypsies of Rajasthan, La Yegros ou Chicha Libre. Showcase au Womex 2013.

GROOVALIZACION DJs (Oriental & Arab-beats)

Groovalizacion est un collectif de DJs, journalistes et activistes culturels du monde entier dont les podcasts et Dj sets mettent en évidence les dernières tendances mondiales de musique urbaine et explorent leurs racines locales de l’Afrique à l’Amérique Latine en passant par le Monde Arabe, les Caraïbes ou la Méditerranée. Le collectif et leur web-radio a été créé en 2008 pour promouvoir des rencontres culturelles et l’expérimentation à travers les global grooves. Welcome to the Groovalizacion era amigos !

A La Folie 26 avenue Corentin Cariou Paris 75019

7 : Porte de la Villette (183m) 7 : Corentin Cariou (223m)



Contact :Bal Tropical tonikarxofa@hotmail.com https://www.facebook.com/events/616068649820604/

