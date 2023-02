Habibi, les Révolutions de l’Amour INSTITUT DU MONDE ARABE, 7 février 2023, PARIS.

Habibi, les révolutions de l'amour27 septembre 2022 – 19 mars 2023Salles d'exposition temporaire, niveaux -1/-2 Poursuivant la mise en valeur par l'IMA des 1001 facettes de la culture arabe et de sa créativité, « Habibi, les révolutions de l'amour » réunit 23 artistes et présente, déployées sur 750 m2, leurs œuvres récentes autour des identités LGBTQIA+. Autant de nouveaux regards, exprimant avec force les interrogations sociales, personnelles et esthétiques qui traversent la création contemporaine.Comment les identités sexuelles et de genre sont-elles représentées dans la création contemporaine ? Comment circulent-elles ? Quelles stratégies esthétiques déploient-elles pour décrire et confronter les sociétés ? Photographie, peinture, vidéo, performance, littérature, animation… : la parole aux artistes, et à leur récit singulier qui dessine leurs doutes et leurs fragilités.Partout dans le monde arabe se jouent les luttes pour pouvoir exprimer librement son identité de genre et sa sexualité. Les soulèvements populaires de ces dernières années ont profondément bouleversé les sociétés et ont permis une amplification du militantisme LGBTQIA+. Les artistes, qu'ils soient dans le monde arabe ou dans les diasporas, participent à leurs manières à ce mouvement. Ils questionnent, témoignent, se battent en créant des œuvres bouleversantes, intimistes ou exubérantes, de résilience ou de lutte, sentimentales ou politiques, qui explorent leurs identités mais également leurs secrets, leurs émotions, leurs souvenirs et leurs rêves. Dans un monde où la présence des LGBTQIA+ n'est pas toujours acceptée, l'exposition montre les territoires explorés par ces artistes : l'intime, le quotidien, le rapport au corps, l'engagement.À travers ces récits qui se jouent des règles et de la norme, il est aussi question de l'émancipation individuelle, de la liberté des corps, de la liberté d'exister dans sa différence et de la liberté d'aimer. En cela, les 23 artistes exposés à l'IMA dépassent les genres, et touchent à l'universel.Les artistes exposésSoufiane ABABRI 1985 | Mohamed ABDOUNI 1989 | Fatima AL QADIRI 1981 | Saleh BACHIR 1995 | Chaza CHARAFEDDINE 1964 | DARVISH x MYKALI | Léa DJEZIRI – collectif SHIFT | Fadi ELIAS | Raed IBRAHIM 1971 | JEANNE & MOREAU | Joseph KAÏ 1989 | Kubra KHADEMI 1989 | Anya KNEEZ | Tarek LAKHRISSI 1992 | Sido LANSARI 1988 | Camille LENAIN | Khookha MCQUEER 1987 | Mashrou' Leila | Omar MISMAR | Lalla RAMI 2000 | RIDIK¬KULUZ 1994 | Alireza SHOJAIAN 1988 | Aïcha SNOUSSI 1989 | Khaled TAKRETI 1964

INSTITUT DU MONDE ARABE PARIS 1, RUE FOSSÉS ST-BERNARD 75005

Du mardi au vendredi de 10h à 18h

Samedi, dimanche et JF de 10h à 19h

Fermeture anticipée à 17h les samedis 24/12/22 et 31/12/22

Gratuité (accordée uniquement au guichet de l’IMA sur présentation d’un justificatif ): moins de 18 ans, Ministère de la culture, MAE, Corps diplomatique arabe, Icom/Icomos/IAA et AICA/Maison des artistes/ conférenciers et guides interprètes, Journaliste titulaire de la Carte de presse / Visiteurs en situation de handicap (PSH/UFR/CMI) et un accompagnateur /Pro OTCP



L’accès à certaines œuvres présentées lors de cette exposition est réservé aux seules personnes majeures

Habibi, les révolutions de l’amour

27 septembre 2022 – 19 mars 2023

Salles d’exposition temporaire, niveaux -1/-2

Poursuivant la mise en valeur par l’IMA des 1001 facettes de la culture arabe et de sa créativité, « Habibi, les révolutions de l’amour » réunit 23 artistes et présente, déployées sur 750 m2, leurs œuvres récentes autour des identités LGBTQIA+. Autant de nouveaux regards, exprimant avec force les interrogations sociales, personnelles et esthétiques qui traversent la création contemporaine.

Comment les identités sexuelles et de genre sont-elles représentées dans la création contemporaine ? Comment circulent-elles ? Quelles stratégies esthétiques déploient-elles pour décrire et confronter les sociétés ? Photographie, peinture, vidéo, performance, littérature, animation… : la parole aux artistes, et à leur récit singulier qui dessine leurs doutes et leurs fragilités.

Partout dans le monde arabe se jouent les luttes pour pouvoir exprimer librement son identité de genre et sa sexualité. Les soulèvements populaires de ces dernières années ont profondément bouleversé les sociétés et ont permis une amplification du militantisme LGBTQIA+.

Les artistes, qu’ils soient dans le monde arabe ou dans les diasporas, participent à leurs manières à ce mouvement. Ils questionnent, témoignent, se battent en créant des œuvres bouleversantes, intimistes ou exubérantes, de résilience ou de lutte, sentimentales ou politiques, qui explorent leurs identités mais également leurs secrets, leurs émotions, leurs souvenirs et leurs rêves. Dans un monde où la présence des LGBTQIA+ n’est pas toujours acceptée, l’exposition montre les territoires explorés par ces artistes : l’intime, le quotidien, le rapport au corps, l’engagement.

À travers ces récits qui se jouent des règles et de la norme, il est aussi question de l’émancipation individuelle, de la liberté des corps, de la liberté d’exister dans sa différence et de la liberté d’aimer. En cela, les 23 artistes exposés à l’IMA dépassent les genres, et touchent à l’universel.

Les artistes exposés

Soufiane ABABRI 1985 | Mohamed ABDOUNI 1989 | Fatima AL QADIRI 1981 | Saleh BACHIR 1995 | Chaza CHARAFEDDINE 1964 | DARVISH x MYKALI | Léa DJEZIRI – collectif SHIFT | Fadi ELIAS | Raed IBRAHIM 1971 | JEANNE & MOREAU | Joseph KAÏ 1989 | Kubra KHADEMI 1989 | Anya KNEEZ | Tarek LAKHRISSI 1992 | Sido LANSARI 1988 | Camille LENAIN | Khookha MCQUEER 1987 | Mashrou’ Leila | Omar MISMAR | Lalla RAMI 2000 | RIDIK¬KULUZ 1994 | Alireza SHOJAIAN 1988 | Aïcha SNOUSSI 1989 | Khaled TAKRETI 1964

