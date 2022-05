HABIB KOITÉ & BAMADA Alhambra Genève Catégorie d’évènement: Genève

HABIB KOITÉ & BAMADA Alhambra, 25 mai 2022, Genève. HABIB KOITÉ & BAMADA

Alhambra, le mercredi 25 mai à 18:00

À l’occasion de la célébration de la **Journée Internationale de l’Afrique le 25 mai**, Couleur Café organise à Genève un concert qui rassemble la communauté africaine, sa diaspora, les autorités cantonales et communales ainsi que les diplomates de la Genève international. Cette soirée est animée par l’artiste mandingue **Habib Koité** et a pour but de favoriser la cohésion sociale pour le bien vivre ensemble. Ouverture de la billetterie à suivre. Couleur Café présente : HABIB KOITÉ & BAMADA en concert à l’Alhambra le 25 mai 2022 Alhambra Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Genève

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-25T18:00:00 2022-05-25T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Genève Autres Lieu Alhambra Adresse Rue de la Rôtisserie 10, 1204 Genève Ville Genève lieuville Alhambra Genève

Alhambra Genève https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/geneve/

HABIB KOITÉ & BAMADA Alhambra 2022-05-25 was last modified: by HABIB KOITÉ & BAMADA Alhambra Alhambra 25 mai 2022 Alhambra Genève genève

Genève