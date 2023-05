Une ébauche lente à venir – de Léopold et Till Rabus HAB Galerie (Hangar à Bananes), 30 avril 2023, Nantes.

2023-04-30 Exposition du 3 mars au 8 mai 2023 :du mercredi au dimanche de 13h30 à 19h+ lundis 10 avril et 8 mai 2023

Exposition du 3 mars au 8 mai 2023 :du mercredi au dimanche de 13h30 à 19h+ lundis 10 avril et 8 mai 2023

Peintres, Léopold Rabus (né en 1977) et Till Rabus (né en 1975), artistes neuchâtelois, partagent une attention extrême à la réalité du monde qui les entoure et pratiquent avec humour et ironie une peinture généreuse qui renverse les codes du beau et de l’histoire de l’art. »Une ébauche lente à venir » à la HAB Galerie est la première exposition d’envergure en France à réunir Léopold Rabus et Till Rabus, et présentant une centaine d’œuvres pour la plupart récentes et certaines réalisées pour l’occasion. Les scènes de genre, les natures mortes et les paysages des artistes se juxtaposent et se répondent au fil d’un accrochage pensé comme une plongée dans leurs désirs de peindre. Dans la neige, les tas de fumier, les poulaillers et les champs des peintures de Léopold Rabus prolifère une peuplade d’animaux sublimés et étranges : vaches, limaces, oiseaux, mouches, chiens, cerfs… Y font écho les peintures de Till Rabus habitées de corps, de déchets et de divers objets de consommation dans des compositions savamment orchestrées, baroques et exubérantes.

HAB Galerie (Hangar à Bananes) Île de Nantes Nantes 44200

02 28 08 77 28 https://www.levoyageanantes.fr/etapes/hab-galerie/ https://www.levoyageanantes.fr/evenements/une-ebauche-lente-a-venir/