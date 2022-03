HA, HEU, HI, HO, HU! ÉPHÉMERIDES DE L’EXPRESSION La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT Catégorie d’évènement: Élancourt

HA, HEU, HI, HO, HU! ÉPHÉMERIDES DE L’EXPRESSION La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, 12 mars 2022, ELANCOURT. HA, HEU, HI, HO, HU! ÉPHÉMERIDES DE L’EXPRESSION

La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines, le samedi 12 mars à 20:30

Du premier au dernier souffle, nous gazouillons quantité d’expressions parlées, de formules toutes faites : « toi-même tu sais », que nous distribuons à l’envi pour nous dire. À quoi pense l’oiseau (qui est en moi) quand il vocalise toujours le même air ? Un voyage en plusieurs langues, franco-nippon, franco fripon, barbare et berbère… à travers une série de textes de Laurent Colomb, lus par l’auteur avec la savante complicité de Frédérique Bruyas, lectrice publique Dans le cadre du Printemps des poètes. Découvrez le programme complet ici Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur. Performance – Création De et avec Frédérique Bruyas et Laurent Colomb La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Route de Dampierre – CD58 ELANCOURT

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-12T20:30:00 2022-03-12T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Élancourt Autres Lieu La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines Adresse Route de Dampierre - CD58 Ville ELANCOURT lieuville La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT

La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/elancourt/

HA, HEU, HI, HO, HU! ÉPHÉMERIDES DE L’EXPRESSION La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines 2022-03-12 was last modified: by HA, HEU, HI, HO, HU! ÉPHÉMERIDES DE L’EXPRESSION La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines 12 mars 2022 Élancourt La Commanderie de Saint-Quentin-en-Yvelines ELANCOURT

ELANCOURT