Innover pour une alimentation durable H7 Lyon Lyon Catégories d’Évènement: Lyon

Métropole de Lyon Innover pour une alimentation durable H7 Lyon Lyon, 29 septembre 2023, Lyon. Innover pour une alimentation durable Samedi 30 septembre, 00h00 H7 Lyon L’accès au programme nécessite un investissement financier : 275 € / mois par poste

Le second poste vous est offert Innover pour une alimentation durable est un programme d’accompagnement de 9 mois pour accélérer votre développement.

Pour cette 3ème édition, Lyon Métropole Habitat renforce le programme avec sa connaissance des besoins des habitants et son ancrage territorial. Le programme comprend : • Coaching ✏️

Suivi individuel par un start-up manager • Mentorat

Suivi individuel et mensuel avec des experts de SUEZ • Ateliers d’experts

Contenus d’experts : ateliers, sessions de co-développement, rencontres investisseurs, etc. • Visibilité

Mises en relation et rencontres avec des acteurs de la filière et visibilité à travers la communication • Immersion

Rencontre avec les acteurs de la filière et découverte de leur environnement • Experimentation

Test des solutions auprès des locataires de Lyon Métropole Habitat Les critères de sélection : • Vous portez un projet qui répond aux enjeux liés à l’alimentation durable. • Vous avez développé un prototype fonctionnel de votre produit ou de votre service. • Vous êtes prêt.e à vous engager au cours des 9 mois d’accompagnement. • Votre projet a un impact fort au bénéfice des habitants des territoires et en particulier celui de la Métropole de Lyon. • Vous souhaitez être au contact du Groupe SUEZ et de Lyon Métropole Habitat. Informations et candidatures :

https://h-7.eu/alimentation-durable/ Candidatez avant le 30 septembre 2023 ! H7 Lyon 70 quai Perrache Lyon 69002 Confluence Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://h-7.eu/alimentation-durable/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://h-7.typeform.com/AD-edition3?typeform-source=h-7.eu »}] [{« link »: « https://h-7.eu/alimentation-durable/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T00:00:00+02:00 – 2023-09-30T11:59:00+02:00

2023-09-30T00:00:00+02:00 – 2023-09-30T11:59:00+02:00 alimentation durable foodtech Détails Catégories d’Évènement: Lyon, Métropole de Lyon Autres Lieu H7 Lyon Adresse 70 quai Perrache Ville Lyon Departement Métropole de Lyon Age min 25 Age max 99 Lieu Ville H7 Lyon Lyon latitude longitude 45.737367;4.819642

H7 Lyon Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/