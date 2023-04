zero to one H7 –, 11 mai 2023, Lyon.

zero to one Jeudi 11 mai, 09h00 H7 – Sur inscription

Passer de 0 à 1, c’est accepter sa vulnérabilité, sortir de sa zone de confort et faire évoluer ses pratiques.

Un précepte qui nous permet de continuer de nous former, d’innover et de construire le monde de demain.

zero to one vous invite à rencontrer des talents qui partagent cet état d’esprit.

Pendant une journée, profitez de conférences inspirantes pour confronter vos pratiques, et monter en compétences.

Nourrissez votre curiosité, faites des rencontres et repartez avec des outils pour poursuivre l’expérience.

Tout au long de cette journée, la tech, l’impact et la créativité sont au cœur de nos échanges et de nos réflexions.

zero to one est un événement initié par H7, accélérateur responsable et lieu totem du numérique de la Métropole de Lyon, qui fédère des acteurs de l’innovation : start-up, grandes entreprises, fonds d’investissement, écoles, institutions.

Vivez l’expérience H7, participez à zero to one !

H7 – 70 quai perrache Lyon 69002 Confluence Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T09:00:00+02:00 – 2023-05-11T19:00:00+02:00

Local

H7