CTO décrypte : qu’est-ce qu’un CTO en 2023 ? H7 –, 1 février 2023, Lyon.

Spoiler alert : les CEO risquent d’enfin comprendre leur CTO à la fin de la soirée

H7 – 70 quai perrache Confluence Lyon 69002 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

Au programme : Hugo reçoit 2 CTO lyonnais de renom : Xavier Barry et Noël Martinez pour démystifier et décortiquer le rôle de CTO.

Nos deux experts apporteront leur regard, donneront des conseils aux startups pour les aider à préparer cette nouvelle année. Le tout avec humour et dérision (finies les soirées network boring).

A quoi ressemble un CTO sans sweat à capuche, sans écran et sans lunettes ?

Quelles sont, aujourd’hui, les compétences attendues d’un CTO ?

Est-ce qu’un CTO doit développer ?

Comment recruter un bon CTO cette année ?

De nos jours, combien coûte un bon CTO ? Combien coûte un mauvais CTO ?

Comment construire une brique IA de machine learning compliant avec l’architecture microservice serverless de mon application ?

Que veut dire la question précédente ?

Le H7 vous donne RDV le 1 février 2023 de 19h à 22h30 pour notre toute première édition de CTO décrypte.

Le déroulé : 19h30 – 20h -> Accueil à grands coups de petits fours 20h – 20h30 -> Show interview CTO 20h30 et + -> Cocktails pour revenir sur ce show de grande qualité

No stress, on sait que des fois la tech est incompréhensible. On fera au plus simple.



H7