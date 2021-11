H7 – Hors séries : Une journée, des fonds, une somme de contenus, une suite de solutions. H7 – Lieu Totem, 7 décembre 2021, Lyon.

H7 – Hors séries : Une journée, des fonds, une somme de contenus, une suite de solutions.

H7 – Lieu Totem, le mardi 7 décembre à 09:30

Hors Series c’est une journée de travail et de rencontres avec les fonds partenaires de H7 pour vous permettre de lever toutes les inconnues sur la levée de fonds. ——————————————————————————————————————————————————————- **Candidatez dès à présent pour faire partie des 10 start-up sélectionnées pour la 1ère édition de Hors Series.** Hors Series c’est une journée de travail et de rencontres avec les fonds partenaires de H7 pour vous permettre de lever toutes les inconnues sur la levée de fonds. Entre temps festifs, ateliers, permanences et temps d’inspiration, découvrez le programme de la journée du 7 décembre organisée à H7 ### Au programme : **9:30** Nous vous accueillons à H7 avec un café et des croissants pour remplir votre jauge d’énergie. **9:30** Ateliers, rendez-vous en one-to-one, pitch, coaching, 10 VCs sont à votre disposition pour vous accompagner. **12:30** Prenez une pause sur HEAT, la halle à manger de H7. Découvrez notre foodcourt et échangez avec les participants autour d’un bon repas. **14:00** On poursuit les temps de travail collectif : pitch deck, metrics, storytelling, toutes les clés de réussite. **18:00** Retour d’expérience de la journée autour d’un verre.

Sur candidature

Vous êtes fondateur.rice d’une start-up et souhaitez confronter vos pratiques et apprendre aux côtés de fonds d’investissement ?

H7 – Lieu Totem 70 quai Perrache, 69002, Lyon Lyon Lyon 2e Arrondissement Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-07T09:30:00 2021-12-07T18:00:00